A clásula milionária que pode dificultar o despedimento de Koeman

O presidente do Barcelona, Joan Laporta, parece ter perdido a confiança em Koeman há muito tempo. Depois da derrota do emblema blaugrana, por 3-0, frente ao Benfica, no Estádio da Luz, o destino do técnico holandês parece estar cada vez mais próximo da porta de saída, contudo há algo que tem dificultado o despedimento do técnico. Segundo o jornal ‘El País’, o contrato do holandês faz com que o conjunto catalão tenha de desembolsar uma elevada quantia para o despedir, algo que pode não ser possível atualmente.





Além da crise desportiva que o Barcelona vive é mais que conhecida a crise financeira que também atravessa. Com o lugar de Koeman a ser cada vez mais contestado, Joan Laporta, presidente dos catalães, pode optar por substituir o treinador. Porém, o despedimento do técnico de 58 anos, segundo o ‘El País’ custará 12 milhões aos cofres do clube, um valor que pode ser muito difícil de pagar por parte do clube.O plano de Laporta passaria pela obtenção de melhores resultados, de modo a trazer mais adeptos ao estádio, contribuindo assim com mais receitas. Porém, as fracas exibições - como a de quarta-feira na Luz- e os maus resultados não têm contribuído para esse plano e a situação de Koeman parece insustentável.Segundo informação do 'As' nas próximas horas haverá uma nova reunião de urgência com os principais nomes da estrutura de Barcelona, de modo a decidir se Koeman mantém o posto ou se ambas as partes chegam a acordo quanto à saída do holandês.