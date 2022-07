A cláusula secreta no contrato de Lewandowski que pode custar mais 10 milhões ao Barcelona

A imprensa espanhola tem noticiado que a transferência de Robert Lewandowski vai custar 50 milhões de euros aos cofres do Barcelona (45 mais 5 milhões se o Barça se apurar para a Liga dos Campeões "nas próximas temporadas"), mas o 'El País' garante que essa verba pode ser superior.Segundo o reputado jornal espanhol, no contrato do polaco consta uma cláusula que pressupõe o pagamento de mais 10 milhões pelo simples facto de Lewandowski cumprir o seu primeiro ano como jogador dos blaugrana.Ao que parece, ainda segundo o 'El País', alguém do clube alemão terá admitido, "sob anonimato", que o "Barcelona insistiu que chegaria aos 60 milhões se o Bayern anunciasse publicamente a venda por 50", de modo a "aliviar o impacto meditático".Nenhum dos clubes revelou, até ao momento, os contornos financeiros do negócio.