A emotiva mensagem de Sergio Busquets no adeus de Messi ao Barcelona

Lionel Messi está de saída do Barcelona, após 21 anos de ligação ao clube, e as reações à saída do astro argentino do emblema catalão têm-se multiplicado nas últimas horas. Sergio Busquets foi um dos jogadores do atual plantel dos blaugrana a deixar uma mensagem de despedida emotiva ao avançado argentino.





"Ainda estou a tentar assimilar tudo e sei o quão difícil será. Só posso agradecer o que fizeste pelo clube e por aqueles que te têm acompanhado nestes anos e, especialmente, comigo. Chegaste criança e és o melhor jogador da história, tendo feito este clube crescer à altura que merece, fazendo história individual e coletivamente. Posso dizer que joguei e partilhei muitos momentos contigo, a maioria deles muito bons, e tive a sorte de crescer e desfrutar estas 13 temporadas contigo. Além disso, a nossa amizade continua. Vou sentir muito a tua falta", escreveu nas redes sociais.Também Ansu Fati deixou uma mensagem ao astro argentino, "um exemplo" para todos os jovens jogadores do Barcelona."Todos os jovens que vêm a La Masia sonham em poder jogar contigo. Sinto-me um sortudo por ter cumprido isso. Quero agradecer-te por estes dois anos, pelos teus gestos de carinho comigo e por tudo o que aprendi", pode ler-se na conta oficial de Instagram de Fati.Xavi Hernández também se despediu de Messi, com o qual partilhou balneário no Barcelona do início do século até 2014/15."Como culé, parceiro e amigo, só tenho a agradecer-te por tudo o que nos proporcionaste ao longo destes anos. Faças o que fizeres, desejo-te o melhor", escreveu o antigo médio dos balugrana.