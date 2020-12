A publicação de Messi após a vitória sobre a Real Sociedad que até o Barcelona reagiu

O Barcelona venceu a líder Real Sociedad, por 2-1 em Camp Nou, na quarta-feira e Messi fez questão de recorrer às redes sociais para fazer uma publicação que está a dar muito que falar em Espanha.





Depois da 'novela' ainda na pré-temporada - com o argentino a ameaçar deixar o clube - e dos resultados inconsistentes que colocam o clube na 5.ª posição da tabela classificativa, Messi mostrou qual o caminho a seguir, publicando uma imagem da equipa unida na celebração da reviravolta com os golos de Jordi Alba e Frenkie de Jong.Uma publicação sem texto, mas que mereceu o 'aplauso' até do Barcelona.