A reação de Xavi à hipótese de treinar o Barcelona

A saída de Ronald Koeman do Barcelona aumentou os rumores que apontam ao regresso de Xavi Hernández a Camp Nou para orientar os blaugrana. O antigo médio e internacional espanhol, que está a cumprir a terceira época no comando técnico o Al Sadd, do Qatar, foi esta quinta-feira confrontado sobre a hipótese de rumar à Catalunha mas não abriu o jogo.





"Atualmente estou focado no meu trabalho com o Al Sadd e não posso falar sobre mais nada", afirmou Xavi, em conferência de imprensa de antevisão ao duelo com o Al Ahli, da 8ª jornada do campeonato qatari.Refira-se que nesta altura o Al Sadd, campeão em título, lidera de forma isolada com 7 vitórias em 7 jogos.