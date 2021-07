Acordo histórico entre Barcelona e Messi à lupa: da dívida aos milhões que ficam pelo caminho

O acordo para a renovação de Messi com o Barcelona deverá ser oficializado nos próximos dias, de acordo com a 'Marca'. O diário espanhol avança que o anúncio será feito depois de os advogados reverem os termos do acordo entre as partes e aprovarem o novo contrato que o craque argentino irá assinar.





A mesma fonte explicou os contornos do novo vínculo de Lionel Messi aos blaugrana, ele que vai renovar por cinco épocas, vai passar a receber metade do salário que recebia e ficará com uma cláusula de rescisão de 350 milhões de euros (também metade da anterior, a qual se fixava nos 700 M€).As negociações entre as partes nem sempre foram fáceis, mas neste ponto não houve discussão. O avançado argentino aceitou a proposta do presidente do Barça, ciente da situação financeira do clube, mas não levou só isso em conta. Essa redução salarial era algo que permitiria formar uma equipa mais competitiva. A exemplo de Messi, também Piqué, Busquets, Sergi Roberto e Jordi Alba poderão ser outros dos jogadores que baixaram, ou ainda irão baixar, os respetivos vencimentos, avança a 'Marca'.La Pulga vai renovar por cinco temporadas, mas o acordo não foi assim tão simples. Nos últimos meses, o emblema catalão fez propostas ao jogador para que este assinasse por dez anos, dois ou até só um. Estas foram sendo recusadas até que se chegou ao acordo final.Desde o início das negociações que Messi quis esclarecer que todas as formas de pagamento eram legais, razão pela qual o Barcelona consultou as autoridades fiscais para se certificar da viabilidade da oferta que ia apresentar ao astro argentino. A Agência Tributária deu luz verde à proposta dos culé e Messi aceitou-a.Por detrás da possível continuidade do dianteiro em Barcelona havia um contexto económico muito importante: havia patrocinadores que aguardavam pela renovação do jogador. Alguns patrocinadores de renome, entre eles a Rakuten, pediam a continuidade de Messi para renovarem as ligações ao clube. Houve até outros que se queriam associar ao Barcelona, mas só se o argentino continuasse.O clube devia cerca de 80 milhões de euros a Messi, por incumprimentos de outras épocas, e, por isso este foi outro dos pontos que se revelaram mais difíceis de resolver, devido aos valores elevados da referida dívida.Messi já tinha manifestado o desejo de querer ficar em Barcelona, mas queria ter garantias de que o clube ia formar uma equipa competitiva para lutar por todos os títulos que ia disputar. Uma questão importante para o argentino, que parece ter ficado convencido com as contratações de Eric Garcia, Kun Agüero e Memphis Depay.