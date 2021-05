Adeus ao título no Barcelona significa ida de Pedri mais cedo... para férias

Fora da luta pelo primeiro lugar, o treinador do Barcelona, Koeman, decidiu conceder férias adiantadas a Pedri, por este ter sido o único totalista da equipa culé, segundo a 'Marca'.





O espanhol, que deverá integrar a convocatória para o Euro'2020 (Luis Enrique divulga a lista na quinta-feira), viveu uma época de sonho ao serviço do clube catalão e tornou-se numa peça fundamental na equipa blaugrana. Apenas com 18 anos, o médio foi opção nos 37 jogos disputados na liga espanhola, tendo integrado, em 27 deles, o onze inicial do técnico holandês. No somatório de todas as competições, Pedri disputou 51 partidas e, de acordo com o treinador, a acumulação de encontros requer descanso. Pedri está de férias e rumará a Tenerife para uns dias de férias.Recorde-se que o Barcelona está fora da corrida pelo título depois de ter sido derrotado pelo Celta de Vigo, em Camp Nou, por 2-1 , e ter visto os rivais diretos, Real Madrid e Atlético Madrid, a vencerem os respetivos jogos.