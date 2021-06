Afellay e o problema que partilhava com Messi: «Não conseguia engolir a comida antes dos jogos»

Ibrahim Afellay, antigo jogador do Barcelona, admitiu que ele e Messi partilhavam o mesmo problema: ambos sofriam de transtornos digestivos devido à "pressão" antes dos jogos. "Não conseguia engolir a comida antes dos jogos", afirmou o antigo companheiro de Messi nos catalães.





Facto é que as imagens de Messi a vomitar em campo já deram muito que falar, mas parece que o avançado argentino não era o único no Barcelona com esses problemas. "Tive imensos problemas com a comida. Foi muito difícil, mas obriguei-me a comer", disse o ex-jogador holandês.Afellay confessou que vivenciou de perto o problema com Messi: "A pressão era tão grande que muitas vezes, pouco antes de sair, ele vomitava na casa de banho".Para Afellay, que foi colega de Messi no Barcelona entre 2011 e 2014, o argentino "conquistou o que tinha a conquistar na vida. Não vai voltar a existir um jogador como ele. Se uma pessoa como ele, que não tem de provar nada a ninguém, sofre aquela pressão, isto significa algo…"