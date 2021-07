Agente de Braithwaite deixa recado a Jorge Mendes: «Dos meus jogadores no Barcelona trato eu»

Hasan Cetinkaya, agente de Martin Braithwaite, desmentiu as notícias que colocavam o avançado dinamarquês em negociações com o Wolverhampton por intermédio de Jorge Mendes. "Ele não tem jogadores no Barcelona. Pode concentrar-se no Wolverhampton, mas dos meus jogadores no Barcelona trato eu", assegurou Cetinkaya.





"Por que motivo Martin Braithwaite deveria mudar-se para o Wolverhampton? E porque é que um agente que não tem jogadores no Barcelona deveria tentar levar o meu jogador para o Wolverhampton, embora eu saiba que Jorge Mendes tenha boas relações com clubes como o Wolverhampton? É uma perda de tempo para todos ", afirmou em declarações ao jornal 'BT'.O agente do avançado dinamarquês assegurou ainda a continuidade do jogador no Barcelona. "Braithwaite joga no maior clube do mundo, trabalha com um dos treinadores mais importantes do mundo. Desde o primeiro dia até agora, superou todas as expectativas em termos de tempo de jogo no Barcelona e de bem-estar no clube, ele está muito feliz. Foi um dos melhores jogadores do Europeu com estatísticas incríveis e vai continuar no Barcelona".