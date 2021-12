Agüero anuncia final de carreira em lágrimas: «Fiz tudo o que era possível mas não havia esperança»

Sergio Agüero anunciou esta quarta-feira o ponto final na carreira, aos 33 anos, em pleno Camp Nou."Esta conferência é para comunicar que decidi deixar de jogar futebol a nível profissional. É um momento muito duro, mas foi a decisão que tomei. Em primeiro a minha saúde. Sabem que tomei esta decisão pelo problema que tive há um mês e pouco. Estou em boas mãos dos médicos que me disseram que o melhor era deixar de jogar e tomei a decisão há uma semana. Tentei tudo, mas não havia muita esperança", disse visivelmente emocionado."O meu sonho era jogar na Primeira Divisão e nunca pensei que chegaria à Europa. Quero agradecer ao Independiente, Atlético Madrid, Manchester City e Barcelona. Todos me trataram muito bem. E, claramente, a seleção argentina que eu amo", acrescentou, antes de deixar uma palavras aos companheiros com quem se cruzou."Fiz de tudo para ganhar. Obrigado aos meus colegas por me ajudarem a fazer isto. Não sei o que me espera na vida após a morte, mas sei que tenho muitas pessoas que me amam e que querem o melhor para mim. Também quero agradecer aos jornalistas, àqueles que me trataram bem e aos que me criticaram. Obrigado a todos, fico com um monte de coisas boas", frisou.Joan Laporta endereçou algumas palavras ao agora antigo jogador. "Estou ao teu lado e sabes que é como se houvesse representantes do Independiente e Atlético de Madrid [aqui]. Ficámos com vontade de te ver jogar mais no Barça, mas achamos que tomaste a decisão certa. Foste um jogador de reconhecimento mundial e o que semeaste, que foi muito, certamente vais colher nesta nova fase. Mereces e desejamos-te o melhor", afirmou o presidente do Barcelona.No final da cerimónia, Agüero contou aos jornalistas como foi difícil lidar com o problema de saúde a nível psicológico."As primeiras semanas foram difíceis, mas quando fiz o primeiro teste físico na clínica, disseram-me que havia uma possibilidade muito grande de não continuar e comecei mentalizar-me. Não foi fácil. Quando ligaram para me dar a notícia definitiva, ainda estava esperançoso. Mas pensando a frio, foi o melhor. Agora estou bem, mas foi difícil", assumiu, deixando a certeza de que vai continuar ligado ao futebol."É positivo que tenham detetado [o problema] a tempo para poder estar aqui. É hora de ser feliz fora do futebol e aproveitar as coisas de que sentimos falta. Não é fácil ser jogador de futebol. Todos os dias vou treinar, viajar e depois jogar. Todos devem ter um enorme respeito pelos jogadores de futebol. Continuarei ligado ao futebol, com certeza. Agora vou ser capaz de desfrutar mais da vida", assegurou.Refira-se que Pep Guardiola e Txiki Begiristain, treinador e diretor desportivo do Manchester City respetivamente, assim como Piqué e a restante equipa do Barcelona foram algumas das figuras do mundo do futebol que marcaram presença na cerimónia.