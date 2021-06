Agüero com salário a cair: dos 23 milhões de euros no City aos 6 milhões no Barcelona

Sergio Agüero teve uma quebra de mais de metade do vencimento quando assinou pelo Barcelona. O avançado argentino, que terminou contrato com o Manchester City e não foi convidado a renovar, vai ganhar 6 milhões de euros brutos por época na Catalunha, quando nos citizens recebia 23 milhões.





A situação económica do Barcelona é complicada e o clube avisou o jogador de 33 anos, logo aos primeiros contactos, que não ia conseguir equiparar o salário que recebia na Premier League.O jornal 'Sport' explica que o argentino recebeu propostas financeiramente mais atrativas - a Juventus foi um dos clubes interessados - mas o sonho do avançado era jogar no Barcelona, ao lado de Lionel Messi.O contrato tem, no entanto, uma série de variáveis - número de jogos realizados e títulos conquistados - que podem fazer com que Agüero aumente os seus rendimentos.