Agüero e a arritmia em campo: «Cinco minutos antes comecei a sentir muito calor no corpo»

Agüero anunciou que se ia retirar dos relvados há dois meses devido a problemas cardíacos, mas revelou agora que alguns dias antes de se ter sentido mal diante do Alavés, o que precipitou este desfecho prematuro na carreira, já sentia algum desconforto."Dez dias antes [do jogo com o Alavés] no treino tive uma pequena arritmia, fiz os exames e tudo parecia bem. Aconteceu no jogo e eu não esperava. Cinco minutos antes comecei a sentir muito calor no corpo. Achei que era por causa do jogo, nunca imaginei que fosse por causa disso. De repente, comecei a sentir-me fraco e tonto. Num lance saltei, cabeceei e senti-me tonto. Agarrei a mão do defesa adversário e disse-lhe: 'Estou a ficar tonto, pára o jogo'. Ele disse ao árbitro e aí viram que eu estava agarrado ao peito", contou em entrevista à 'Radio 10'.Foi então no Barcelona que o antigo avançado, de 33 anos, pendurou as chuteiras, algo que não se arrepende. "Não me arrependo de não ter voltado para o Independiente. Planeava aposentar-me, mas sabia que ainda estava fisicamente apto para estar no Barcelona durante dois anos. Não podia dizer não. Fiquei muito feliz por vir para o Barcelona e jogar com o Leo [Messi]. Claramente que não foi por dinheiro. As pessoas ficaram felizes. Perdemos frente ao Real Madrid, mas eu marquei um golo contra eles. Posso dizer que o meu último golo foi contra o Real Madrid", frisou, garantindo que, apesar de já não representar os blaugrana ainda faz parte do grupo de conversas com o plantel."Continuo no grupo do Barcelona, não sei por que não me tiraram", contou Agüero que segue também no grupo da seleção argentina."Conversamos sempre e não é só com Messi. Ainda temos um grupo com os jogadores da seleção", referiu, antes de comentar a exibição do compatriota diante do Real Madrid. "Os media franceses vão matar Messi? Leo jogou bem, joga sempre de olho no ataque", vincou.