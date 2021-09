Agüero e os rumores de que queria deixar o Barcelona: «Inventaram que tinha uma cláusula para sair»

Sergio Agüero confessou esta quinta-feira ter ficado surpreendido com a saída de Messi do Barcelona. Em entrevista aos espanhóis da 'RAC1', o avançado argentino disse ter ficado mesmo "em choque" quando soube do sucedido.





"Falava com o Leo, mas não lhe perguntava muita coisa, porque não o queria chatear. Na Copa América, disse-me que parecia que estava fechado, mas não falámos mais disso. Quando regressámos, disse-me que ainda estava a tentar chegar a um acordo, mas depois deu-se a saída dele e eu fiquei em choque", revelou, deixando um desejo: "Espero que lhe corra tudo bem [no PSG]. Já joguei contra ele quando estava no City e seria bom voltar a defrontá-lo, apesar de que quando 'liga o turbo' é impossível pará-lo."O internacional pela albiceleste assegurou que "voltaria a assinar pelo Barcelona", lembrando que "há muito jogadores que estão dispostos a renunciar ao dinheiro" para fazê-lo. Agüero recordou depois os rumores de que só rumou ao emblema catalão para poder jogar ao lado de Messi."Inventaram que eu tinha uma cláusula para sair se o Leo não ficasse. Quando assinei ele estava a tentar chegar a acordo [com o Barcelona]. Eu estava à espera do acordo do Leo, mas em momento algum havia uma cláusula desse género. Lesionei-me no gémeo quando ia ser o jogo de apresentação no Troféu Joan Gamper e foi aí que saiu o rumor de que me ia embora", vincou Agüero que deixou ainda atualizações sobre a lesão da qual está a recuperar."Não há previsão para o meu regresso, mas está a correr bem e espero encurtar algumas semanas [de recuperação]", anunciou.