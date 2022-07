Agüero: «Quando anunciaram a saída de Messi pensei que tinham hackeado o Barcelona»

Sergio Agüero admitiu em declarações ao programa 'El Chiringuito de Jugones', em Espanha, que não esperava ver Lionel Messi sair do Barcelona.O argentino acabava de deixar o Manchester City para assinar pelos blaugrana e estava entusiasmado por poder jogar ao lado do amigo, que já era seu companheiro na seleção.Mas apenas dois meses depois da chegada de Agüero a Camp Nou, Messi e o Barcelona decidiram separar-se. "Quando o Barcelona anunciou a saída de Messi, pensei que alguém tinha hackeado as redes sociais do clube. Pensei que era uma piada', admitiu.Messi rumou ao PSG e Agüero acabaria por não se manter por muito tempo no Barcelona, pois foi forçado a pendurar as chuteiras, depois de lhe ter sido detetado um problema no coração.