Agüero reduz salário para menos de metade para jogar no Barcelona: os milhões em causa

Sergio Agüero, que termina contrato com o Manchester City no próximo mês, e que, tal como já havia revelado, irá abandonar o clube inglês, aceitou reduzir o seu salário em 58% para jogar no Barcelona. Assim, o avançado argentino, que auferia 16 milhões de euros por ano nos citizens, verá assim o seu salário reduzido para 6 milhões em Camp Nou. A sua apresentação estará marcada para dia 5 de junho no relvado do estádio da equipa espanhola.





Segundo a estação televisiva espanhola 'Cuatro', o avançado já chegou a acordo para as duas próximas temporadas com o presidente dos catalães, Joan Laporta, que terá então o seu primeiro reforço garantido para a época 2021/2022. O argentino está confiante que vai partilhar o balneário e poder jogar ao lado do seu amigo e compatriota Lionel Messi.O canal televisivo assegura, citando fontes próximas do jogador, que este não teria interesse em ir para a equipa orientada por Ronald Koeman sem ter a certeza que Messi faria parte do plantel na próxima época.