Agüero revela por que motivo não quis ficar com a camisola 10 do Barcelona

Após a saída de Lionel Messi para o PSG, a mítica camisola 10 ficou sem ‘dono’. Porém, segundo as regras da LaLiga, todos os números devem ser utilizados por ordem, como tal, a equipa blaugrana teve de arranjar um substituto que usasse o antigo número do argentino. A direção do clube ofereceu a camisola a um dos reforços deste mercado, Kun Agüero. Porém, este recusou.





O atacante do Barcelona contou, numa transmissão na Twitch, que o clube catalão lhe oferecera a possibilidade de ser o novo número 10 da equipa e explicou motivo da recusa: "Ofereceram-me [a camisola], mas não a aceitei por respeito a Messi."Agüero nunca escondeu a amizade que tem com o companheiro de seleção e fez questão de optar pelo número 19 na nova temporada. O atacante, ex-citizen,mas deverá fazê-lo em novembro.Contudo, sendo obrigatório a utilização do número 10 dentro dos quadros do Barça, o escolhido foi Ansu Fati O dorsal que Messi usou desde 2008 passará a estar nas costas do jovem da cantera culé, na qual se depositam muitas esperanças. À semelhança de Agüero, o espanhol de 18 anos ainda não se estreou esta temporada, mas é esperado que regresse aos relvados ainda este mês.