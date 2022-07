Alemães revelam salário de Lewandowski no Barcelona: polaco vai ficar a ganhar menos

Confirmada que está a transferência para Barcelona , surgam agora mais detalhes relativos à mudança de Robert Lewandowski para os catalães. E um dos dados agora conhecidos diz respeito ao salário do avançado polaco, que passará a receber bem menos do que aquilo que auferia no Bayern Munique - onde era o mais bem pago da Bundesliga.Segundo o 'Bild', o avançado polaco de 33 anos terá um vencimento anual de 9 milhões de euros, 3 milhões menos do que aquilo que ganhava na Baviera. Ainda assim, a verdade é que no total, cumprindo os quatro anos de contrato, Lewandowski levará para casa um total de 36 milhões de euros.Lembre-se que a transferência para o Barcelona custou, segundo a imprensa espanhola, 45 milhões de euros, mais 5M€ por objetivos. Quer isto dizer que, no total, caso cumpra o vínculo na totalidade, o avançado polaco custará poderá custar 86 milhões de euros aos cofres culés.