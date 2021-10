Ansu Fati à espera de Jorge Mendes para renovar com o Barcelona

O Barcelona espera fechar esta semana a renovação de Ansu Fati. O presidente Joan Laporta quer anunciar o novo acordo com o extremo de 18 anos, herdeiro da camisola 10 de Lionel Messi, perante os sócios na assembleia de domingo e, para tal, aguarda a presença de Jorge Mendes em Barcelona nos próximos dias.





Segundo a imprensa catalã, há otimismo da parte blaugrana, após uma primeira reunião em Lisboa com o empresário português, quando o Barça defrontou o Benfica no Estádio da Luz para a Liga dos Campeões. Além de Fati, cujo contrato termina em junho de 2022, Laporta conta também anunciar a renovação com Pedri, outro jovem em destaque.