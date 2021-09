Ansu Fati de regresso aos convocados do Barcelona

O futebolista espanhol Ansu Fati está de regresso aos convocados do Barcelona mais de 10 meses após ter-se lesionado com gravidade no joelho esquerdo, confirmou este sábado Ronald Koeman, na véspera do jogo com o Levante.

Fati, de 18 anos, sofreu uma rutura do menisco do joelho esquerdo a 7 de novembro de 2020, em Camp Nou, na goleada sobre o Bétis (5-1) para o campeonato, e tem estado afastado dos relvados desde esse dia.

"Não vamos apressar-nos com o Ansu, sobrecarregando-o de jogos e de minutos, há que seguir o plano [de recuperação]", disse hoje o técnico do 'Barça', depois de indicar que o jovem avançado poderá jogar "uns 15 minutos, se tudo correr bem", na receção de domingo ao Levante, da sétima jornada da Liga espanhola.

Fati tinha regressado aos treinos em 24 de agosto, nove meses após ter-se lesionado e depois de ter passado por quatro operações ao joelho.

Nascido na Guiné-Bissau, Fati ingressou nas escolas do FC Barcelona com apenas 10 anos e fez toda a sua formação do clube catalão até chegar à equipa principal, com apenas 16 anos.

O avançado chegou a ser falado para representar a seleção portuguesa, mas acabou por optar pela nacionalidade espanhola e, em 06 de setembro de 2020, com 17 anos e 311 dias, tornou-se no mais jovem jogador de sempre a marcar um golo ao serviço de 'la roja'.