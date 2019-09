Ansu Fati não pode jogar por Portugal

Ansu Fati não tem condições de elegibilidade para jogar por Portugal. Um dia depois de passar a ter nacionalidade espanhola, o extremo de 16 anos, que tem brilhado no Barcelona, deu que falar pela hipótese de representar a equipa das quinas, mas tal não pode acontecer. Tudo por um simples motivo: Fati não cumpre qualquer um dos requisitos.Em traços gerais, há quatro condições: ter nascido no país da seleção que quer representar, um dos pais ou um dos avós terem nascido nesse país, além de poder jogar depois de estar cinco anos ininterruptos no país depois de completar 18 anos. Este último caso verificou-se com Júnior Moraes, ao serviço da Ucrânia.Quer isto dizer que, mesmo que possa ter estado no radar da Federação Portuguesa de Futebol, Ansu Fati acabou por não ser considerado por não ser elegível.