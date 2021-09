Ansu Fati sobre o número 10: «Não é uma pressão... é um orgulho»

Após mais de uma década de Lionel Messi com a camisola '10' do Barcelona, um menino, criado em La Masia assim como o argentino, é agora o responsável por continuar o legado. Ansu Fati, que esteve afastado dos relvados durante quase um ano - graças a uma grave lesão no joelho -, voltou este domingo a jogar, tendo entrado ao minuto 81 e, precisamente dez minutos depois, balançou as redes e fechou a goleada por 3-0 frente ao Levante. O novo '10' do Barça, após o encontro, realçou que o número que agora carrega nas costas é motivo de orgulho e não de pressão.





"O número 10 não é uma pressão. Usar essa camisola depois de Leo (Messi) é um orgulho. Quero agradecer ao clube e aos capitães da equipa por me terem dado a oportunidade de usá-la. Estou muito agradecido por ter esse número, que é tão importante na história do clube", realçou o jovem.Quando marcou, o avançado correu em direção ao médico Lluís Til para celebrar. "Não tinha nada preparado, foi assim pois o doutor esteve comigo todos esses meses", explicou, realçando também que tinha prometido festejar com o pai e o irmão, porém "o protocolo relacionado com a pandemia não permitiu"."Tenho que agradecer aos adeptos porque é um orgulho estar aqui, onde as pessoas apoiam, e vamos precisar deles. A temporada é muito longa e com a ajuda deles será mais fácil", realçou Ansu Fati, que poderá somar mais alguns minutos frente ao Benfica, na próxima quarta-feira, para a Liga dos Campeões.