Ansu Fati submetido a artroscopia de revisão ao joelho no Porto

O futebolista do FC Barcelona Ansu Fati foi esta quinta-feira submetido, no Porto, a uma "artroscopia de revisão ao joelho esquerdo", no qual se lesionou em novembro do ano passado, informou o clube catalão no seu sítio oficial.

A cirurgia ao jovem internacional espanhol, de 18 anos, foi realizada pelo médico ortopedista João Carlos Noronha, responsável da Unidade de Saúde e Performance da Federação Portuguesa de Futebol, sob supervisão dos responsáveis clínicos do FC Barcelona.

Após a cirurgia, o jogador vai "continuar o processo de recuperação" à lesão no menisco interno do joelho esquerdo, contraída em novembro do ano passado, poucos dias antes de um jogo com o Betis.

Fati foi operado em 09 de novembro, pelo especialista Ramon Cugat, sendo que o tempo de paragem estimado apontava para quatro meses. Contudo, o jovem internacional espanhol passou por algumas complicações no período pós-operatório, pelo que o regresso aos relvados só deverá suceder na próxima temporada.

Até à lesão, o extremo contabilizava 10 jogos e cinco golos pelo FC Barcelona em 2020/21, tendo apontado o último tento no 'clássico' com o Real Madrid, que os catalães perderam por 3-1, em 24 de outubro do ano passado.