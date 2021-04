Antoine Griezmann volta a ser pai e os três filhos fazem anos a 8 de abril

Antoine Griezmann falhou esta quinta-feira o treino do Barcelona para assistir ao nascimento da filha Alba, que veio ao mundo pouco depois das 10 da amanhã. Dia 8 de abril é uma data talismã para a família do avançado francês, casado com Erika Choperena, já que os três filhos do casal fazem anos neste dia.





Alba Griezmann 8 avril 2021 à 10h24. ?? — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) April 8, 2021

Em 2016, antes do Europeu em França, Griezmann e Erika tiveram a primeira filha juntos, Mia, nascida a 8 de abril. Três anos mais tarde nasceu um rapaz, Amaro, também a 8 de abril. E hoje a família recebe Alba.Com os três filhos a celebrarem o aniversário todos no mesmo dia, Griezmann e a mulher vão certamente poupar nas festas de aniversário...