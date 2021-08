«Aos 18 anos, o dinheiro não é o mais importante»: Koeman 'puxa as orelhas' a médio do Barcelona

Ilaix Moriba, um dos maiores talentos da academia do Barcelona, foi alvo de críticas por parte de Ronald Koeman. O médio espanhol, que rejeitou renovar pelos blaugrana e que até aceitou ficar de fora das opções do técnico, por não considerar suficiente a proposta de contrato oferecida pelo clube, foi visado pelo treinador holandês, que considerou que "aos 18 anos, o dinheiro não é o mais importante".





"Falei com ele há duas ou três semanas, mais enquanto pessoa do que enquanto treinador. A situação é terrível. Eu sei o que o Barcelona quer oferecer ao jogador. O meu conselho é que o dinheiro não é a coisa mais importante do mundo, mas jogar com frequência...", começou por dizer, em conferência de imprensa de antevisão à partida deste sábado frente ao Athletic Bilbao, quando questionado acerca de Moriba."Mas neste caso, o jogador e o seu agente são quem tem de decidir. Estou desapontado. Acredito mais em coisas relacionadas com futebol do que em contratos. Aos 18 anos, o dinheiro não pode ser o mais importante", terminou.Recorde-se que Ilaix Moriba termina contrato com os catalães em junho de 2022, pelo que, se pretender sair a custo zero, terá de esperar mais uma temporada. Atualmente, integra a equipa B do Barcelona.