Apanharam Koeman a falar com o treinador adversário sobre Piqué e o que se ouviu não é bom

Gerard Piqué lesionou-se com gravidade no jogo frente ao Atlético Madrid, da 10.ª jornada da liga espanhola, no último sábado e ontem, durante o jogo do Barcelona com o Dínamo de Kiev, da Liga dos Campeões, Ronald Koeman foi apanhado a revelar o tempo previsto de recuperação, assim como de Ansu Fati e Sergi Roberto.





O treinador do Barcelona mostrou-se bastante preocupado com a onda de lesões graves que atingiu o plantel do Barcelona."Estamos com pouca sorte a nível de lesões. Ansu Fati estará fora três meses, Piqué talvez uns quatro a cinco meses, Sergi Roberto serão dois...", admitiu Koeman ao treinador do Dínamo de Kiev, antes do jogo desta terça-feira da Champions.As câmaras da TV espanhola Movistar apanharam Mircea Lucescu a comentar com Koeman o jogo frente ao Atlético Madrid: "Na primeira parte jogaram bem..." Ao que Koeman respondeu: "Eles defendem muito bem. São muito fortes na defesa", revelando depois a sua preocupação com a onda de lesões.