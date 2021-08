Argentinos revelam dados da "bizarra oferta" de última hora do Barcelona a Messi

Na segunda-feira, ainda com as ondas de choque pela conferência de imprensa de Leo Messi a sentirem-se na Catalunha, correu na imprensa a informação de que o Barcelona tinha feito uma tentativa de última hora para manter o craque no clube. A informação correu, mas rapidamente vários títulos do país vizinho a negaram. Agora, dois dias depois, e já com Messi em Paris, o 'Olé' cita fontes próximas do internacional argentino para garantir essa oferta existiu mesmo e apelida-a mesmo de "bizarra oferta" de última hora...





De acordo com a informação adiantada, a derradeira tentativa de manter La Pulga foi feita através de uma chamada de Ferrán Olivé I Canovas, o tesoureiro do clube, e não por parte de Joan Laporta. Na chamada, Canovas terá revelado que existia a possibilidade de ser assinado um contrato de cinco anos, desde que no primeiro ano não se cobrasse nada. Messi jogaria nesse primeiro ano... de borla.A oferta, mesmo que considerada "sem sentido" pela imprensa argentina, até poderia ter sido levada à consideração pelo jogador, se tivesse sido feita dias antes. Mas não. Ao invés de a apresentar, o Barcelona deu por finalizadas as negociações a dia 4, ao dizer que não havia condições para manter o jogo - nem mesmo com uma redução para metade no seu vencimento - e começou a retirar as referências ao jogador dos espaços do clube, a começar desde logo pelo site oficial. Dali em diante a situação acabou por avançar de forma rápida até ao anúncio da saída, na segunda-feira, e do ingresso no Paris SG, na terça...