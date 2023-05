Arsenal e Newcastle atentos à situação de Raphinha

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Peça fundamental para Xavi Hernández no Barcelona, o brasileiro Raphinha soma dois pretendentes na Premier League, que estão atentos à situação do jogador de 26 anos.

De acordo com a 'Football Insider', Arsenal e Newcastle estão interessados em avançar para a contratação do internacional brasileiro no próximo verão. Contudo, o preço exigido pelo Barcelona para libertar o ex-Sporting poderá ser um entrave às negociações, uma vez que os catalães querem um encaixe financeiro de cerca de 60 milhões de euros.

Raphinha soma 2.610 minutos esta temporada, distribuídos entre Supertaça de Espanha, Taça do Rei, Liga espanhola, Liga Europa e Liga dos Campeões, num total de 44 jogos realizados. Desde o início da época, o internacional brasileiro já apontou 10 golos e somou 11 assistências.