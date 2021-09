As lágrimas de Samuel Umtiti em plena reunião com o presidente do Barcelona

A janela de transferências deste verão terminou e Samuel Umtiti permaneceu no Barcelona. Aquele que era um dos principais candidatos à saída do clube blaugrana tem sido fustigado por lesões no tornozelo esquerdo e há muito que perdeu o lugar no onze titular. Apesar das várias sondagens, tendo inclusivamente sido apontado ao Benfica, o central francês permaneceu na Catalunha.





Segundo o jornal 'Mundo Deportivo', o internacional gaulês tem passado pore, inclusivamente, teve uma reunião com o presidente do clube, Joan Laporta, na qual o jogador se desfez em lágrimas.O central de 27 anos pediu, em agosto, para ter uma reunião com o presidente culé. O futuro do francês era incerto e o clube parecia mais do que disposto a vender um ativo com um elevado salário e sem retorno desportivo. Contudo, Umtiti quis explicar a sua versão dos factos.Laporta, todavia, segundo os relatos do jornal catalão, foi duro com o jogador, afirmando que este não vinha a ser preponderante na equipa, que passava muito tempo lesionado e que a sua irredutibilidade para sair do clube era maligna para o emblema blaugrana. Umtiti justificou-se com a falta de eficácia dos serviços médicos do clube que não geriram a sua lesão da melhor forma, tendo-se visto obrigado a arranjar, por si próprio, uma equipa médica que, fora do clube, lhe tratasse da lesão.Foi então que Laporta manifestou compreensão com os problemas pelos quais o jogador passou, afirmando que o Barcelona não o ajudou quando este precisou. Samuel Umtiti ficou surpreendido com a reação do presidente e terá chorado compulsivamente, dada a tensão que havia suportado durante os últimos meses. Segundo a imprensa catalã, o dirigente deu um abraço ao jogador e prometeu que falaria com Ronald Koeman para que este lhe desse uma nova oportunidade no plantel.