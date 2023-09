Assessor de Laporta assume: «É ridículo aquilo que o Barcelona paga por João Félix»

Grande contratação do Barcelona no último mercado de transferências, João Félix chegou aos catalães cedido pelo At. Madrid, depois de uma longuíssima novela que a determinado momento chegou a parecer que não teria um final feliz. Decisiva para esse desenlace acabou por ser a forma como toda a questão financeira se resolveu, especialmente pelo facto do Barcelona não ter grande abertura na folha salarial para pagar ao português. Ora, sabe-se agora, segundo declarações do assessor de Joan Laporta nos catalães, grande parte do salário é pago pelos colchoneros e aquilo que sai dos cofres dos catalães é uma verba... "ridícula"."O jogador surpreende quando diz que só quer jogar no Barcelona. Na altura, da forma como estava o plantel, tinha de acontecer algo para que ele pudesse chegar. Estavam o Ferran, o Ansu... O salário do João Félix é pago quando na totalidade pelo Atlético. É ridículo aquilo que o Barcelona paga por ele", revelou Enric Masip, sem divulgar de que valores se está a referir.