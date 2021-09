Assessor de Laporta critica Koeman: «Treinador não pode dizer que o presidente tem de estar calado»

Enric Masip, assessor de Joan Laporta, criticou Ronald Koeman pela intervenção do treinador do Barcelona, que recentemente acusou o líder do clube por "falar demasiado" sobre o seu contrato e o futuro da equipa.





"O treinador nunca pode dizer que o presidente não pode falar, pois o presidente é o presidente. Mas no dia seguinte descemos ao relvado e demos um abraço a Ronald", disse Masip à 'Esport3'.Apesar dos maus resultados e do futuro ser incerto, ao ponto de já se falar na saída de Koeman mesmo antes do duelo com o Benfica, na próxima semana, o assessor de Laporta deixou no ar que o holandês vai continuar, embora com reservas: "neste momento estamos numa dinâmica que não é a mais positiva. Há que tentar mudá-la. Se o treinador está aqui, há que dar-lhe confiança para continuar. (...) quando vês que as coisas não funcionam, é normal haver dúvidas. É claro que há precupação com os resultados."