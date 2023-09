Assim foi o primeiro golo de João Félix com a camisola do Barcelona

João Félix estreou-se este sábado a marcar com a camisola do Barcelona. O avançado português recebeu a bola no coração da grande área do Betis, após falhar a finalização num primeiro momento, ultrapassou o compatriota Rui Silva em velocidade e, de um ângulo apertado, acabou por conseguir colocar a bola no fundo das redes do Betis.