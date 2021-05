Ataque ao título: Messi quer união e reúne plantel do Barcelona num churrasco em sua casa

No Barcelona todos sabem que a equipa tem de ganhar os quatro jogos que faltam do campeonato para conquistar o título. A começar pelo do próximo sábado, em casa, diante do líder Atlético Madrid.





O momento é de união e por isso - conta a imprensa espanhola - Lionel Messi reuniu esta segunda-feira todo plantel num churrasco em sua casa, a fim de fortalecer os vínculos e criar um forte espírito de grupo para o que resta da temporada.O jornal 'Marca' escreve que ninguém faltou. Depois de um começo de época complicado, as relações entre os jogadores do plantel blaugrana melhoraram substancialmente.Os futebolistas treinaram esta manhã e depois rumaram todos a casa do capitão. As normas sanitárias em Espanha dizem que em espaços abertos podem estar seis pessoas por mesa, mesmo que sejam de 'bolhas' diferentes.