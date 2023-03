Aubameyang esteve no balneário do Barcelona a celebrar a vitória sobre o Real Madrid

O Barcelona levou ontem [domingo] a melhor sobre o Real Madrid no 'El Clásico', a contar para a 26.ª jornada do campeonato espanhol. No final da partida, os jogadores e restante comitiva blaugrana recebeu uma visita muito especial no balneário para festejar o triunfo sobre o eterno rival, que está agora mais distante na luta pelo título de campeão.

Pierre-Emerick Aubameyang, avançado gabonês que está emprestado pelos culé ao Chelsea até ao final da temporada, desceu até ao balneário da equipa para celebrar com os antigos companheiros de equipa o triunfo importante, que poderá ter colocado o clube ainda mais perto da reconquista do título em Espanha.

De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, o experiente ponta-de-lança mantém uma excelente relação com alguns dos seus ex-companheiros no Barcelona. Apesar de estar envolvido no projeto dos blues, Aubameyang demonstrou em janeiro último vontade de regressar ao clube espanhol, mudança que não foi possível devido aos regulamentos da FIFA.



Numa das fotografias que circulam nas redes sociais, é possível ver Aubameyang abraçado a Ferran Torres, imagem que ilustra este artigo.