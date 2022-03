Aubameyang responde às críticas: «O jogador acabado manda um olá»

Hello from the finished player

pic.twitter.com/MUPmsznoup — AUBA?? (@Auba) March 21, 2022

A grande exibição de Aubameyang no 'El Clásico' deste domingo não passou despercebida. O avançado gabonês fez dois golos e contribuiu com uma assistência na goleada catalã (4-0) ao Real Madrid no Santiago Bernabéu e, no final do encontro, recorreu às redes sociais para 'calar' os críticos."O jogador acabado manda um olá", escreveu o ponta-de-lança, numa publicação onde explica a sua celebração, um momento icónico do anime 'Dragon Ball Z'.