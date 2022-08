Aubameyang: «Sensação de que não estamos seguros na nossa própria casa é difícil de entender»

Pierre-Emerick Aubameyang desfez o silêncio sobre o violento assalto que sofreu na madrugada de segunda-feira na sua casa em Castelldefels, Barcelona. Nas redes sociais, o internacional gabonês lamentou não se sentir seguro mesmo dentro da sua propriedade e agradeceu as mensagens de apoio que recebeu."No domingo à noite, alguns cobardes violentos invadiram a nossa casa e ameaçaram a minha família e os meus filhos apenas para roubarem algumas coisas. Eles fraturaram a minha mandíbula, mas vou recuperar em pouco tempo e graças a Deus mais ninguém ficou fisícamente ferido", escreveu na sua conta de Instagram."A sensação de que não estamos seguros na nossa própria casa é difícil de entender e descrever, mas como uma família, vamos superar isto e ficar mais fortes do que nunca. Obrigado por todo o apoio, significa realmente muito para nós", acrescentou.Recorde-se que, segundo 'El País', o jogador dos catalães encontrava-se dentro da propriedade quando um grupo, formado por pelo menos quatro assaltantes, conseguiu saltar os muros do jardim e o ameaçou com armas de fogo e barras de ferro.