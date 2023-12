Barcelona acusa árbitro assistente de se pôr à escuta atrás da porta do balneário da equipa

O jornal 'Marca' explica esta segunda-feira que o Barcelona acusa um dos auxiliares do árbitro Sánchez Martínez de se posicionar atrás da porta do balneário dos culés, depois do jogo com o Atlético Madrid que os blaugrana venceram, com um golo de João Félix, para ouvir o que Xavi e os jogadores diziam.Os catalães - que já vinham a queixar-se da arbitragem em outros jogos - garantem que ficou por marcar um penálti, depois de Mario Hermoso ter derrubado João Félix na área.Segundo contou uma fonte do Barcelona ao jornal de Madrid, depois de a equipa recolher ao balneário o auxiliar Cabañero Martinez terá ficado para trás e ter-se-á colocado atrás da porta balneário, para ouvir o que se dizia lá dentro.Cá fora, prossegue a 'Marca', ouviam-se gritos, pois jogadores e treinadores vociferavam contra algumas das decisões dos árbitros.O auxiliar terá sido chamado à atenção por parte do staff do Barcelona, que alertou para o facto de o jogo já ter sido dado por terminado, pelo que não tinha de estar naquele local.O episódio é referido no relatório do árbitro. "Uma vez finalizado o jogo, e no túnel de acesso aos balneários, uma pessoa identificada pelo clube local como Eduard Polo, chefe do staff técnico, dirigiu-se ao assistente 1, de forma desafiante, nos seguintes termos: 'Que fazes tu aqui?', sem mais incidentes a assinalar", escreve a 'Marca'.O Barcelona garante que o incidente aconteceu à porta do balneário da equipa e não no túnel.