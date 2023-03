Barcelona acusado de corrupção pelo Ministério Público espanhol

O Ministério Público espanhol enviou esta sexta-feira ao Tribunal de Instrução número 1 de Barcelona uma denúncia formal contra o Barcelona por alegada corrupção, no âmbito do caso 'Negreira', onde clube terá alegadamente pago sete milhões de euros à empresa do antigo árbitro Enríquez Negreira.De acordo com as informações avançadas pelo 'El Mundo', os catalães são acusados de delito continuado de corrupção nos negócios, na modalidade de fraude desportiva e ainda de administração desleal e falsificação de documento comercial.A justiça espanhola considera, segundo a referida fonte, que o emblema espanhol "manteve um acordo verbal estritamente confidencial com o denunciado Enríquez Negreira, para que, na qualidade de vice-presidente da CTA e a troco de dinheiro, realizasse ações tendentes a favorecer o Barcelona na tomada de decisões dos árbitros nos jogos disputados pelo clube e nos resultados das competições".Para além de Sandro Rosell e Josep Maria Bartomeu, os dois últimos presidentes dos blaugrana, e do antigo árbitro Enríquez Negreira, estão também acusados os dirigentes Óscar Grau e Albert Soler. A presença de Rosell neste lote é algo inesperada, visto que se pensaria que os supostos crimes cometidos teriam prescrito.