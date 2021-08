A relação do Barcelona com Messi parece ainda não ter chegado ao fim.. pelo menos do ponto de vista financeiro. O 'Sport' avança esta sexta-feira que o clube blaugrana ainda deve 52 milhões de euros ao agora jogador do PSG.





Este dinheiro corresponderá ao salário de Messi resultante do acordo entre o ex-presidente Josep Maria Bartomeu e o plantel do Barcelona sobre o pagamento total dos seus vencimentos durante a paragem do campeonato devido à pandemia da COVID-19.O clube blaugrana previa pagar esta dívida ao longo deste ano e durante 2022. Ao que avança o 'Sport', os advogados do jogador e do clube estão a negociar os termos dos pagamentos.