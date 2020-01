Barcelona anuncia acordo de transferência por Matheus Fernandes do Palmeiras

O Barcelona anunciou esta sexta-feira a contratação do brasileiro Matheus Fernandes por cinco temporadas, contratado ao Palmeiras por sete milhões de euros, mais três em objetivos, sendo que o futebolista só vai fazer parte do plantel em julho.





Em comunicado no site do clube, os blaugrana referiram ainda que a cláusula de rescisão do médio de 21 anos é de 300 milhões de euros. "Matheus Fernandes destaca-se pelas suas qualidades defensivas no meio campo e a habilidade em conduzir a bola desde trás. A sua posição natural é a de médio defensivo devido à sua qualidade em recuperar a posse de bola", escreveram os catalães. O brasileiro vai fazer parte do plantel no dia 1 de julho, à semelhança do extremo português Francisco Trincão.