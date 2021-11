Barcelona anuncia: Agüero não joga mais este ano

O Barcelona comunicou esta segunda-feira que Kun Agüero vai desfalcar a equipa pelo menos no período de três meses, devido à situação ocorrida no encontro de sábado diante do Alavés, encontro do qual saiu ainda na primeira parte, depois de ter sofrido uma arritmia.





De acordo com o comunicado médico emitido pelos catalães, o avançado argentino foi submetido a um processo terapêutico, o qual definiu a necessidade de ser feito um processo de recuperação durante pelo menos os tais três meses. Cumprido esse período, o avançado de 33 anos será avaliado para perceber se poderá voltar a jogar.Desta forma, na melhor das hipóteses Agüero apenas poderá voltar a jogar em fevereiro, falhando vários jogos importantes dos catalães, nomeadamente a partida com o Benfica, da Liga dos Campeões.