Barcelona anuncia Dembélé ausente dos relvados por 6 meses

O futebolista internacional francês Ousmane Dembélé, avançado do Barcelona, foi operado a uma rotura completa do tendão proximal do bíceps femoral da perna direita e vai parar seis meses, anunciou esta terça-feira o bicampeão espanhol.

Dembélé foi operado em Turku, na Finlândia, pelo médico Lasse Lempainen, depois de se ter lesionado durante um treino, quando estava já na fase final da recuperação de uma lesão muscular na mesma região, sofrida no jogo com o Borussia Dortmund, em 27 de novembro de 2019.

O internacional francês vai estar afastado da competição até ao final da temporada e vai também falhar o Campeonato da Europa de 2020, sendo a França um dos adversários de Portugal no grupo F, juntamente com a Alemanha.