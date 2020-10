Agora é que ninguém se entende: Barcelona anunciou quatro renovações e a crise no balneário estalou ainda mais

O Barcelona anunciou terça-feira que renovou contrato com o guarda-redes Marc-André ter Stegen, os defesas Gerard Piqué e Clément Lenglet e o médio Frenkie de Jong. Estes acordos - assinados "após semanas de negociação e incluem uma adequação salarial temporal, tendo em conta as atuais circunstâncias derivadas da crise provocada pela pandemia de covid-19" - não acabaram contudo com o conflito existente entre o clube e o plantel, com a imprensa espanhola a avançar esta segunda-feira que o grupo está cada vez mais dividido.





"Em teoria, esta quarta-feira o Barcelona começará a negociar a redução salarial com todos os trabalhadores. Na mesa das negociações deveria estar presente um jogador. Os futebolistas já anunciaram que nã vai aparecer. Sem margem para dúvidas, a unidade do grupo está quebrada e ainda mais agora que se tornou evidente que uns quantos negociaram por conta própria. Não é coincidência que estes jogadores tenham assinado terça-feira, antes da negociação coletiva", escreve a 'Marca'.

Piqué, um dos capitães de equipa, fica com contrato até 30 de junho de 2024, com uma cláusula de rescisão de 500 milhões de euros.

O Barcelona esclareceu, no entanto, que o prolongamento do vínculo está sujeito a que "dispute um determinado número de jogos a partir da temporada 2021-22".

Ter Stegen tem agora acordo até 30 de junho de 2025 e uma cláusula de rescisão fixada também nos 500 milhões de euros.

Quanto a Lenglet e De Jong, o período é ainda mais longo, sendo o termo 30 de junho de 2026 - as cláusulas de rescisão são de 300 e 400 milhões de euros, respetivamente.

