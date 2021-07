Barcelona aperta regras aos mais novos: da proibição de usar telemóveis aos penteados 'bizarros'

Na reunião de segunda-feira entre José Ramón Alexanko, o responsável da formação do Barcelona, e os treinadores das camadas mais jovens foram apresentadas várias normas para a nova temporada, umas certamente mais controversas do que outras.





A partir desta época, os jogadores da La Masia não vão poder utilizar o telemóvel durante os treinos ou no balneário. A TV3 adiantou ainda que os dispositivos terão de ser entregues ao delegado do clube assim que os jogadores entram no centro de treinos e só o recebem após abandonarem o balneário. Esta medida pretende que os jovens atletas estejam estritamente focados no futebol nas horas em que estão presentes nas instalações.Mas há medidas que prometem gerar mais controvérsia, como por exemplo, a proibição de penteados '"bizarros" ou pintar o cabelo com cores "muito chamativas".Os jogadores serão também acompanhados de forma mais exaustiva em relação aos seus comportamentos, principalmente nas discussões com os treinadores na presença de público.O Barcelona pretende assim restabelecer a disciplina e o rigor que, de acordo com os atuais dirigentes da formação blaugrana, se tem vindo a perder nos últimos anos, prejudicando a imagem do clube.