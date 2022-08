Barcelona arrasado pelo tratamento a Braithwaite: «Está entre o bullying e o assédio»

A conduta do Barcelona em relação a Martin Braithwaite mereceu esta quinta-feira fortes críticas por parte do presidente da Associação de Futebolistas da Dinamarca, com acusações de que o tratamento dado ao avançado chega a ser algo entre o "bullying e o assédio". Em causa está o facto dos catalães quererem 'despachar' o dinamarquês, pese embora ainda ter mais dois anos de contrato."O tratamento que o Martin tem recebido é completamente irracional. É algo que está algures entre o bullying e o assédio. É vergonhosa a forma como o Barcelona está a tentar terminar o seu contrato, tirar-lhe o seu trabalho... Um jogador que veio para os ajudar quando estavam pressionados e agora está assim. Onde está a decência?", questiona Michael Sahl Hansen."Um contrato é um contrato. O Barcelona e o Martin comprometeram-se por mais dois anos. O Martin tem de cumprir a sua parte do acordo. E o Barcelona também. E, além disso, a forma como tratam os seus jogadores deveria ser correspondente ao facto de ser um dos maiores clubes do Mundo", acrescentou.Sem espaço no plantel do Barcelona, Braithwaite está a ser pressionado para concordar rescindir o contrato e rumar a outras paragens, mas o avançado dinamarquês de 31 anos tem outras ideias e pretende ficar para lutar pelo seu lugar no plantel orientado por Xavi.Contratado ao Leganés em 2020 por 18 milhões de euros, Braithwaite chegou ao clube numa fase bastante complicada, mas a sua passagem não foi propriamente bem sucedida, já que marcou apenas 10 golos nos 57 jogos que disputou em duas temporadas.