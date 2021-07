Barcelona atento a Bernardo Silva

O Barcelona continua atento à situação de Bernardo Silva no Manchester City e interessado na contratação do internacional português. Os catalães ponderam um negócio que possa incluir jogadores, tais como Philippe Coutinho e Miralem Pjanic, de forma a contarem com o avançado formado no Benfica.





No entanto, antes de partirem para as negociações com o Man. City, os blaugranas querem fechar a saída de Antoine Griezmann para o Atlético Madrid, sendo que inicialmente se apontava a uma troca com Saúl Ñíguez, mas segundo o ‘Diario Sport’, o Barcelona atirou o nome de João Félix, avançado luso, para cima da mesa.