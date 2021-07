Barcelona chega a acordo com Neymar para encerrar litígio que durava há 4 anos

O Barcelona anunciou esta segunda-feira que chegou a acordo com Neymar para acabar com os diversos litígios laborais e cíveis entre as partes, que duravam desde a saída do internacional brasileiro para o PSG, no verão de 2017.





O clube e o jogador canarinho acordaram pôr fim aos processos judiciais que estavam pendentes desde então: três ações a nível laboral e outra a nível cível.Recorde-se que Neymar representou os blaugrana entre 2013 e 2017, tendo participado em 186 jogos e marcado 105 golos pelo emblema da Catalunha durante essas quatro temporadas. No verão de 2017, os parisienses pagaram 222 milhões de euros pelo avançado brasileiro, mas algumas interpretações contratuais diferentes das partes envolvidas levaram a que estes processos fossem abertos.