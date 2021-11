Barcelona com novidades na lista de convocados para o jogo com o Benfica

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Xavi já divulgou a lista de convocados para o jogo de hoje à noite (20h00), diante do Benfica, em Camp Nou, da 5.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, um duelo de primordial importância para os dois clubes no que toca ao apuramento para os oitavos-de-final da prova.O treinador dos catalães chamou Ousmane Dembélé, avançado francês já recuperado de lesão. Sergiño Dest também é novidade na lista do novo técnico dos blaugrana.Ter Stegen, Neto e Iñaki Peña.Araujo, Piqué, Eric Garcia, Jordi Alba, Umtiti, Lenglet, Mingueza, Dest e BaldeFrenkie de Jong, Busquets, Nico y Riqui Puig.avançados: Gavi, Memphis, Coutinho, Dembélé, Demir e Luuk de Jong.