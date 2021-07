Barcelona com plano de contenção: guia de marcha para Umtiti e Pjanic para 'segurar' Messi

O Barcelona trabalha para conseguir a renovação do contrato de Messi, mas para isso é urgente equilibrar as contas para cumprir o fair play financeiro. Assim sendo, os blaugrana têm de dispensar jogadores que não contam para Ronald Koeman.





Uma operação que já levou à saída de três deles: Todibo rumou ao Nice (por 8 milhões de euros mais 7 em variáveis), Konrand de la Fuente seguiu para o Marselha (por 3M€), enquanto Júnior Firpo está quase fechado com o Leeds United (por 15 M€). Samuel Umtiti, de 27 anos, e Miralem Pjanic, de 31, são os próximos, que até já receberam carta branca dos culé, como adianta o 'Mundo Deportivo'.A mesma fonte avança este domingo que os dois jogadores foram informados de que não contavam para o emblema da Catalunha e estão livres para deixar o clube na terça-feira, no mesmo dia em que Matheus Fernandes rescindiu. Os salários de ambos rondam os 8 milhões de euros limpos, pelo que a saída irá aliviar os cofres do Barcelona.No entanto, há um fator que diferencia o francês do bósnio: o tempo no clube. Umtiti ainda tem dois anos de contrato, mas não representará grande prejuízo aos blaugrana se sair em troca de nada, uma vez que chegou aos catalães no verão de 2016 e já amortizou o valor pago por ele. Já Pjanic aterrou na Catalunha no verão do ano passado, tendo assinado por quatro épocas, com o clube a pagar 60 milhões de euros à Juventus, mais cinco em variáveis, numa operação que levou ainda Arthur para a Vecchia Signora a troco de 72 M€. Em apenas um ano no Barça, só 15 mlhões de euros foram amortizados, pelo que ainda há um prejuízo de 45 M€.Se ambos aceitarem deixar o clube, podem pedir um bónus de transferência quando assinarem a custo zero por outro emblema, acrescenta ainda o 'Mundo Deportivo', que diz saber que o mesmo poderá suceder também com Ousmane Dembélé, sem descartar, ainda assim, mais um ou outro jogador. Uma mensagem deixada quando foi discutida a renovação do extremo francês, de 23 anos, em que foi dito que se ficasse um ano de graça não iria jogar.Decisões para serem tomadas nos próximos dias, numa altura em que falta somente uma semana para Ronald Koeman dar inicio aos trabalhos de pré-temporada, os quais se iniciam a 12 de julho.