Barcelona confirma princípio de acordo para a contratação de Raphinha

O Barcelona confirmou esta quarta-feira, em comunicado oficial, um princípio de acordo com o Leeds para a contratação de Raphinha, extremo brasileiro que, em Portugal, já passou por V. Guimarães e Sporting."O Barcelona e o Leeds chegaram a princípio de acordo para a transferência de Raphael Dias Belloli, Raphinha, faltando apenas a realização dos exames médicos", pode ler-se em comunicado do clube blaugrana.Recorde-se que esta transferência, que deverá render 58 milhões de euros no imediato, mais 10 M€ por objetivos ao Leeds, também beneficia os cofres de V. Guimarães - que o brasileiro representou entre 2016 e 2018 - e Sporting - onde jogou na temporada 2018/19.