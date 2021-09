Barcelona convoca reunião de emergência após derrota pesada frente ao Bayern Munique

O Barcelona perdeu esta terça-feira frente ao Bayern Munique por 3-0, num jogo em que a equipa catalã não pareceu capaz de competir com os bávaros e que resultou num autêntico controlo dos alemães em pleno Camp Nou. A fraca exibição dos blaugrana fez soar o alarme na direção do clube que após o jogo se reuniu de emergência.





A preocupação pelo fraco desempenho do coletivo perante adversários de maior calibre fez com que o presidente, Joan Laporta, o vice-presidente Rafael Yuste e o director de futebol, Mateu Alemany, se reunissem no estádio após a conclusão da partida.Segundo o jornal catalão 'Mundo Deportivo', os três juntaram-se por volta das 23 horas, pouco depois do fim da partida e mantiveram-se em conversações até de madrugada, tendo saído do estádio por volta das 2 horas da manhã.De acordo com as informações do jornal catalão, na reunião terá sido abordada a fraca exibição, na qual o Barcelona não fez qualquer remate à baliza, assim como, a tática 3x5x2 utilizada por Koeman, e que não vai ao encontro dos desejos da direção que prefere 4x3x3.À saída, Laporta não deu qualquer esclarecimento aos órgãos de comunicação social sobre se foi ou não tomada alguma decisão durante o encontro.O Barcelona volta a jogar para a Liga dos Campeões no próximo dia 29, frente ao Benfica, no Estádio da Luz.